Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 32 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara ve İstanbul'dan kente uyuşturucu getirip satan ve kullanan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 26'sı serbest bırakıldı.

11 Haziran'da özel harekat polislerinin de destek verdiği "Bozok Narko-2" adı verilen operasyonda 32 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 3 otomatik av tüfeği, bir tabanca ve 20 mermi, bir kurusıkı tabanca, 3 kasatura, 40 gram esrar, 10 gram uyuşturucu ile uyuşturucu düzeneği ele geçirilmişti.

