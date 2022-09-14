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Yozgat'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım

14.09.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım

Yozgat'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım

Yozgat'ta, Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda ve hijyen malzemesi taşıyan yardım tırı törenle uğurlandı.

Valilik organizesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1500 koliden oluşan gıda ve hijyen maddesi tıra yüklendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, İçişleri Bakanlığı koordinesinde AFAD Başkanlığı tarafından yardım araçlarının "iyilik treni" adı altında Pakistan'a yolcu edildiğini söyledi.

Yozgat'tan da bir tır yardım malzemesinin dualarla yola çıktığını aktaran Polat, "Devletimiz büyük, çok güçlü. Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi topraklarında değil, dünyanın her tarafındaki mazlumların yanında olmaya devam edecek. Gönül coğrafyamız çok geniş. Dua alan bir milletiz. Bu duaların karşılığında da biz kardeşlerimizin her daim yanında olacağız." dedi.

Polat, yardım malzemesinin AFAD başkanlığına teslim edileceğini, oradan da "iyilik treni" ile Pakistan'a doğru yola çıkacağını belirterek, yardımların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yardım tırı, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından yapılan duanın ardından Ankara'ya doğru yola çıktı.

Yozgat'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat Pakistan afad

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