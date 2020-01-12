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  4. Yozgat’tan TGRT Spor’a ödül

Yozgat’tan TGRT Spor’a ödül

YOZGAT HABERLERİ  | 12.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Yozgat Özel Akademi Yeni Çizgi Koleji (AYÇ) tarafından düzenlenen 2019 yılının EN’leri arasında TGRT Haber Spor Müdürü Sabri Ugan’ın sunduğu ‘Sabri Ugan ile Spor Vakti’ programı yılın spor programı ödülüne layık görüldü.Yozgat’ta AYÇ Koleji tarafından düzenlenen ve 3 ay boyunca il genelinde yapılan anket çalışmaları sonucu 2019 yılının EN’leri, vatandaşlar tarafından kullanılan oylarla belirlendi.

Yozgat’tan TGRT Spor’a ödül

Yozgat Özel Akademi Yeni Çizgi Koleji (AYÇ) tarafından düzenlenen 2019 yılının EN’leri arasında TGRT Haber Spor Müdürü Sabri Ugan’ın sunduğu ‘Sabri Ugan ile Spor Vakti’ programı yılın spor programı ödülüne layık görüldü.
Yozgat’ta AYÇ Koleji tarafından düzenlenen ve 3 ay boyunca il genelinde yapılan anket çalışmaları sonucu 2019 yılının EN’leri, vatandaşlar tarafından kullanılan oylarla belirlendi. Yaklaşık 19 bin kişinin oy kullandığı anket sonucu ‘Yılın Spor Programı’ ödülüne TGRT Haber Spor Müdürü Sabri Ugan’ın sunduğu ‘Sabri Ugan ile Spor Vakti’ programı seçildi.
2019 yılında spordan sanata, edebiyattan medyaya kadar Türkiye’nin ve Yozgat’ın enlerinin seçildiği etkinliğin Gala Gecesi, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu ödül töreninde TGRT Spor adına ödülü Yozgat İhlas Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Bahadır Muhlis Gökgül, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın elinden aldı.
TGRT Spor’dan yana oy kullandıkları için tüm Yozgat halkına teşekkür eden Gökgül, yaptığı konuşmada TGRT Spor adına bu ödülü almaktan gurur duyduğunu ve etkinlikte emeği geçen AYÇ Koleji okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti.
AYÇ Koleji Müdürü Ahmet Fahri Yaşar ise “AYÇ Koleji olarak bu sene ikincisini düzenlediğimiz yılın enleri programını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Dolu dolu bir program gerçekleştirdik. Yozgat halkına ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu seneki programımızda il civarında 19 bin kişi oy kullandı bu oylama sonunda TGRT Spor yılın spor kanalı olarak birinci oldu. Onlara yayın hayatlarında başarılar diliyoruz, ödüllerini de takdim ettik” dedi.
Etkinlikte yılın müzik grubu ödülünü ise, Bulutsuzluk Özlemi aldı. Gecede Bulutsuzluk Özlemi, seslendirdiği rock parçalarıyla geceye katılan konuklara coşkulu anlar yaşattı.

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