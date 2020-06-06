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YSK adayları nüfus müdürlüklerine gidebilecek

ANTALYA HABERLERİ  | 06.06.2020 13:22 | Son Güncelleme

Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından YKS’ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlüklerinin bugün açık tutulmasına ve sınava girecek 18 yaş altı öğrenciler için nüfus müdürlüklerine gidebilmelerine izin verildi.Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüsle mücadele kapsamında önleyici tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından YKS’ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlüklerinin bugün açık tutulmasına ve sınava girecek 18 yaş altı öğrenciler için nüfus müdürlüklerine gidebilmelerine izin verildi.
Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüsle mücadele kapsamında önleyici tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri 7 Haziran Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine karar verildi.
Sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 10 Haziran Çarşamba günü ve 12 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine karar verildi.
Ayrıca kararda, "ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlükleri 6 Haziran Cumartesi günü açık bulundurulacağından, anılan sınava girecek 18 yaş altındaki öğrencilerin 6 Haziran Cumartesi günü T.C. Kimlik Kartı Başvurusu için nüfus müdürlüklerine gitmeleriyle sınırlı olmak üzere ve sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmeleri şartıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmiştir" denildi.

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Muratpasa
Aykut Eczanesi
Muratpasa
Ela Eczanesi
Muratpasa
Karamanlı Eczanesi
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