YTB'den Almanya'daki Türklerin "Sadaka Dolabı" projesine gıda yardımı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya'da Türk vatandaşlarının ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği "Sadaka Dolabı" ismindeki yardım projesine gıda desteğinde bulundu.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" kapsamında Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Kirchheim unter Teck kentindeki "Sadaka Dolabı" projesine 3 tonluk gıda yardımı yapıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Sultan Ahmet Camisi Derneğince düzenlenen yardım projesine yağ, un ve makarna gibi temel gıda maddeleri bağışlandı.

Projenin organizatörlerinden Habip Aydın, Kovid-19 nedeniyle mağdur olan aileler için "Sadaka Taşı"ndan esinlenerek "Sadaka Dolabı" adını verdikleri bir market oluşturduklarını söyledi.

Ramazan süresince açık kalacak marketten ihtiyaç sahiplerinin gelip istedikleri ürünleri alabileceklerini belirten Aydın, bu projeye destek olan YTB'ye teşekkür etti.

- Yaşlılar için gıda ve maske dağıtıldı

Diğer yandan IGMG Hamm Fatih Sultan Gençlik Merkezince evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara da gıda paketi ve maske ulaştırıldı.