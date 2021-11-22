YTB'nin "2021 Türkiye Mezun Ödülleri'ne başvurular başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışından Türkiye'ye gelerek yüksek öğrenimlerini tamamlayan ve üstün başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirildiği "2021 Türkiye Mezun Ödülleri"ne başvuruların başladığını açıkladı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye’ye gelerek yüksek öğrenimlerini burada tamamlayan ve çeşitli alanlarda üstün başarı gösteren mezunların ödüllendirildiği "Türkiye Mezun Ödülleri"nin 2021 yılı başvuruları başladı.

Mezunlar, 2021 Türkiye Mezun Ödüllerine, "Bilimsel ve Akademik Çalışmalar Ödülü", "Ekonomi ve Girişimcilik Ödülü", "Gazetecilik ve Medya Alanında Çalışmalar Ödülü", "Kültür ve Sanat Alanında Çalışmalar Ödülü", "Spor Alanında Çalışmalar Ödülü" ve "Yaşam Boyu Onur Ödülü" şeklinde 6 farklı kategoriden başvurabilecek. Ayrıca mezunlar kendileri dışında bir farklı Türkiye mezununu da aday gösterebilecek.

Son başvuru tarihi 28 Şubat 2022 olarak belirlendiği program kapsamında başvuru yapacak adayların "url.ytb.gov.tr/bb2" linkinden istenilen başvuru formlarını doldurmaları gerekiyor. Mezunlar kendileri dışında farklı bir mezunu da başvuru sayfasından aday gösterebilir.

Bu arada Türkiye mezunları, ödül programı ile çeşitli haber, duyuru, ödül ve iş takiplerini YTB’nin "www.turkiyemezunları.gov.tr" çevrim içi sayfasından ücretsiz üyelik oluşturarak veya üyelik bilgilerini güncelleyerek izleyebilir.

YTB'nin geçen yıl düzenlediği "2020 Türkiye Mezun Ödülleri"ne layık görülen başarılı mezunlara ödülleri, Ankara'da düzenlenen bir törenle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Serdar Çam ve YTB Başkanı Abdullah Eren tarafından takdim edilmiş, töreninin ardından beş günlük "İstanbul kültür turu" düzenlenmişti.

