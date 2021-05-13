YTB'nin "Türkiye Bursları" öğrencileri ülkelerindeki ramazan ve bayram geleneklerini anlattı

Bosna'da insanların değerli bir misafir bekler gibi ramazana hazırlandığını anlatan Yohiç, "Türkiye'de olduğu gibi bizde de evler temizlenir, ramazana özgü yemekler hazırlanır. Bosna'da ramazanın simgesi sayılan ve pideye benzeyen somun vardır. Nasıl burada pide olmadan ramazan düşünülmüyorsa bizde de somunsuz iftar olmaz. Saatler öncesinde fırınların önünde kuyruklar oluşur." diye konuştu.

- "Değerli bir misafir bekler gibi"

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Yeni Türk Edebiyatı Doktora Öğrencisi Bosnalı Ceylana Yohiç, Türkiye ve ülkesinde ramazan ve bayram geleneklerinin birbirine çok benzediğini, dolayısıyla hiç yabancılık çekmediğini dile getirdi.

Türkiye bursuyla İstanbul'da öğrenimlerine devam eden öğrenciler, AA muhabirine, ülkeleri ile Türkiye'deki ramazan ayı ve bayram geleneklerine ilişkin gözlemlerini anlattı.

İSTANBUL (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" kapsamında öğrenim görmeye gelen öğrenciler, ülkelerindeki ramazan ve bayram geleneklerinin Türkiye'dekilerle benzer olduğunu söyledi.

Yohiç, ülkesinde vazgeçilmez geleneklerden birinin de kalabalık iftar sofraları olduğunu belirterek uzak-yakın tüm akrabalarına, yaşlı ve yalnız komşularına iftar yemeği hazırladıklarını ve onlarla beraber iftarlarını açtıklarını aktardı.

Misafirperver ve samimi olan Türk halkının ramazanda bu samimiyeti daha fazla gösterdiğini dile getiren Yohiç, "Ramazanda özellikle derneklerin düzenlediği iftar yemekleri çok hoşuma gidiyor. Yabancı öğrenciler için verilen iftar yemekleri özellikle Türk kültürünü tanıma açısından bence son derece önemli." ifadesini kullandı.

- "İstanbul'a yayılan pide kokusu bile ramazanı hissettiriyor"

Ramazanda İstanbul'da olmanın çok farklı bir his olduğunu vurgulayan Yohiç şöyle devam etti:

"Maalesef yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı doya doya ramazanı yaşamak mümkün olmuyor ama her şeye rağmen bu ayda İstanbul'da olmak ramazan atmosferini burada yaşamak insana bambaşka hisler yaşatıyor. İstanbul'a yayılan pide kokusu bile ramazanı hissettiriyor."

Yohiç, "Bayram namazı, akraba ziyaretleri, bayram kahvaltıları, çocuklara bayram harçlığı verilmesi gibi birçok ortak geleneğimiz var. Mesela biz de bayram ziyaretine gelen misafirlere Boşnak kahvesi ve baklava ikram ediyoruz. Aynı şekilde bizde de bayram ziyaretleri 3-4 gün devam eder." şeklinde konuştu.