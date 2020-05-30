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Yücel Efe’ye top ve forma hediyesi

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.05.2020 20:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşayan annesi vefat eden ve babası tutuklu olan böbrek hastası Yücel Efe Kurtuluş’a forma ve top hediye edildi.Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Yücel Efe’ye Gönen İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gönen Galatasaylılar Derneği Yücel Efe’nin isteği olan ismine özel Galatasaray forması ile futbol topu hediye ettiler.Gönen’de Anneannesi ile Çifteçeşmeler Mahallesinde İkamet eden ve Sarıköy Mahallesi Atatürk İlkokulu 1.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşayan annesi vefat eden ve babası tutuklu olan böbrek hastası Yücel Efe Kurtuluş’a forma ve top hediye edildi.
Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Yücel Efe’ye Gönen İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gönen Galatasaylılar Derneği Yücel Efe’nin isteği olan ismine özel Galatasaray forması ile futbol topu hediye ettiler.
Gönen’de Anneannesi ile Çifteçeşmeler Mahallesinde İkamet eden ve Sarıköy Mahallesi Atatürk İlkokulu 1. Sınıf Öğrencisi ve aynı zamanda böbrek hastası olan Yücel Efe Kurtuluş; kendisinin bayramını kutlamaya gelen Gönen İlçe Gençlik Spor Müdürü Hüseyin Demirtaş ve Gönen Galatasaylılar Derneği Başkanı Hüseyin Tanrıöver’e teşekkür ederek İstiklal Marşını ezbere okudu.

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