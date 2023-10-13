Yük taşıyan araçlara özel denetim: 747 araç denetlendi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerince karayolu ile yük taşımacılığının trafik güvenliği kavramıyla bir arada yürütülmesi için, il merkezi ve tüm ilçelerde eşzamanlı olarak planlanan 14 noktada Yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

14 noktada yapılan denetimlerde;

747 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 61 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Trafik güvenliğinin sağlanması için etkin, sürekli ve yoğun denetimin taviz verilmeksizin kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

