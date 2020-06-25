YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Yük treninin çarptığı adam öldü

Yük treninin çarptığı adam öldü

NİĞDE HABERLERİ  | 25.06.2020 17:05 | Son Güncelleme

Niğde’de yük treninin çarptığı şahıs, hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Şahinali Mahallesi Yağdan mevkiinde meydana geldi.

Niğde’de yük treninin çarptığı şahıs, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şahinali Mahallesi Yağdan mevkiinde meydana geldi. Tren yolundan karşıdan karşıya geçmek isteyen 72 yaşındaki M.K. isimli şahıs, trenin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası M.K.’nin cansız bedeni Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir babanın en zor anları!Bir babanın en zor anları!
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Niğde Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:25
Sabah
05:13
Öğle
12:49
İkindi
16:42
Akşam
20:15
Yatsı
21:55

Niğde Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Esırgen Eczanesi
Merkez
Yöre Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Oguz Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Derya Eczanesi
Ciftlik
Menekse Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bağ evinde silah ele geçirildi

Bağ evinde silah ele geçirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kuyumcuyu soyan zanlı polisler tarafından yakalandı

Kuyumcuyu soyan zanlı polisler tarafından yakalandı

Niğdeli Gazeteciler TRT'nin Or-An Kampüsü'nü Gezdi

Niğdeli Gazeteciler TRT'nin Or-An Kampüsü'nü Gezdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.