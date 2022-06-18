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Yük treninin vagonunun devrilmesi sonucu kapanan Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma açıldı

18.06.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yük treninin vagonunun devrilmesi sonucu kapanan Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma açıldı

Yozgat'ta yük treninin vagonunun raydan çıkarak devrilmesi sonucu kapanan Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma açıldı.

Kayseri'den Karabük'e demir madeni taşıyan yük treninin bir vagonunun, Yozgat'ın Şefaatli ilçesi yakınlarında dün raydan çıkarak devrilmesi sonucu kapanan Ankara-Kayseri demir yolunda çalışmalar tamamlandı.

Vagon kaldırılıp raylar onarılarak hatta ulaşım yeniden sağlandı.

Kaza nedeniyle Ankara-Diyarbakır seferini yapan yolcu trenindekiler otobüslerle Kayseri'ye götürülmüş, buradan trenle Diyarbakır'a gönderilmişti.

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