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Yukarı Borandere Köyü’ne giriş ve çıkışlar yasaklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.06.2020 17:22 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’ne bağlı yukarı Borandere köyünde 44 hanenin karantinaya alındığı, bu nedenle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.İlçeye bağlı Yukarı Borandere köyünde geçtiğimiz günlerde kız isteme törenine katılan bazı kişilerin rahatsızlanmasının ardından yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmış, bu nedenle İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca 5 evde karantina uygulaması başlatılmıştı.

Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’ne bağlı yukarı Borandere köyünde 44 hanenin karantinaya alındığı, bu nedenle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.
İlçeye bağlı Yukarı Borandere köyünde geçtiğimiz günlerde kız isteme törenine katılan bazı kişilerin rahatsızlanmasının ardından yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmış, bu nedenle İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca 5 evde karantina uygulaması başlatılmıştı. Yapılan çalışmalarda 44 hane için karantina kararı verildi.
Köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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