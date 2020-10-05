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Yukarı Hereke’ye gençlik merkezi geliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.10.2020 13:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin muhtelif bölgelerinde gençlere fırsatlar sunan gençlik merkezlerine çok yakında Yukarı Hereke bölgesi de dahil olacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gençlik Merkezleri kervanına, Yukarı Hereke Gençlik Merkezini eklemeye hazırlanıyor.

Kocaeli’nin muhtelif bölgelerinde gençlere fırsatlar sunan gençlik merkezlerine çok yakında Yukarı Hereke bölgesi de dahil olacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gençlik Merkezleri kervanına, Yukarı Hereke Gençlik Merkezini eklemeye hazırlanıyor. Kocaeli’nin muhtelif bölgelerinde gençlere fırsatlar sunan gençlik merkezlerine çok yakında Yukarı Hereke bölgesi de dahil olacak. Körfez ilçesinde bulunan Yukarı Hereke Gençlik Merkezi, Yukarı Hereke Mahallesi Atabey Sokaktaki Ahmedi Hani Parkı içerisindeki binada hizmet verecek. Bu kapsamda belediye ekiplerince Ahmedi Hani Parkı içinde bulunan binada imar çalışmalarına başlandı.
Yukarı Herekeli gençlerin yararlanacağı ve gelişimine katkı sağlayacağı Gençlik Merkezi, mimari açıdan da vatandaşların beğenisini kazanacak. Tek katlı yayvan şekilde imar edilen binanın görünümü de gençlere hitap edecek. Gençlere ücretsiz hizmet verecek binanın tadilatları devam ediyor. Yukarı Hereke Gençlik Merkezi, Körfez İlçesi Hereke bölgesinde hizmet verecek. 500 metrekarelik kapalı alana inşa edilen bina içinde 4 adet sınıf bulunacak. Bunun yanı sıra bina içinde divaniye, kütüphane, toplantı salonu, bilgisayar - oyun salonu, gösteri salonu ve sanat atölyesi hizmet verecek.

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