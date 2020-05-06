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Yukarıborandere köyünde 6 ev karantina altına alındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.05.2020 15:32 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere köyünde Covid-19 nedeniyle 6 ev karantina altına alındı.Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere köyündeki vatandaşlar normal hasta zannettikleri komşularına geçmiş olsun ziyaretine gitti.

Yukarıborandere köyünde 6 ev karantina altına alındı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere köyünde Covid-19 nedeniyle 6 ev karantina altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere köyündeki vatandaşlar normal hasta zannettikleri komşularına geçmiş olsun ziyaretine gitti. 80 yaşlarındaki hastanın yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık ekipleri, filyasyon çalışmasıyla 80 yaşındaki hastayı ziyarete gidenleri ederek Covid-19 testi yaptı.
Yukarıborandere köyündeki 6 ev yapılan çalışmalar neticesinde karantina altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı merkezde de 2 ev karantina altına alındı.

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Kocasinan
Kevser Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ayşegül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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