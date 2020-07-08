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Yukatel Denizlispor, 5 maçtır kazanamıyor

İZMİR HABERLERİ  | 08.07.2020 13:00 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, 5 maçtır kazanamıyor

İZMİR (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'e verilen aranın ardından yaptığı 5 maçta da galip gelemedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan önce 31 puanla 10. sırada bulunan yeşil-siyahlı ekip, 26. haftayı düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un 6 puan önünde geçti.

Ligin tekrar başlamasıyla çıktığı 5 maçta Demir Grup Sivasspor'a 1-0, Beşiktaş'a 5-1, Gaziantep FK'ye 1-0 ve Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, tek puanını Çaykur Rizespor deplasmanında 2-2'lik beraberlikle aldı.

Son 5 müsabakada sadece 1 puanı hanesine yazdırabilen Yukatel Denizlispor, maç fazlasıyla düşme hattındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 3 puan önünde 13. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Bülent Uygun'un istifasının ardından yoluna antrenör Levent Kartop ile devam eden Yukatel Denizlispor, 13 Temmuz Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk ettikten sonra 18 Temmuz Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor deplasmanında puan arayacak.

Yeşil-siyahlı ekip, ligi Denizli'de MKE Ankaragücü maçı ile tamamlayacak.

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