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Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.12.2020 18:36 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları üzerinde durdu.

Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Neven Subotic takımla çalışmalara başlarken, Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Matthieu Dossevi özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Karşılaşma öncesi Kovid-19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personelde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı.

Yukatel Denizlispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında yarın saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

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