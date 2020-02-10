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Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.02.2020 15:40 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular, koşunun ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Tiago Lopes ve Ogenyi Onazi idmana katılmadı.

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