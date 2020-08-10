YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Yukatel Denizlispor, Oğuz Yılmaz'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yukatel Denizlispor, Oğuz Yılmaz'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.08.2020 17:51 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, Oğuz Yılmaz'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, iç transferde savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Mustafa Yumlu'dan sonra ikinci anlaşmanın tecrübeli oyuncu Oğuz Yılmaz ile 3 yıllığına yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ali Çetin, "Mustafa Yumlu'nun ardından Oğuz Yılmaz'la da anlaşarak savunmada iki önemli oyuncumuzu kadromuzda tuttuk. Hayırlı olsun. İç ve dış transferde çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber varBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber var
PARTNERModacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser olduModacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Korona virüs denetimleri kesintisiz sürüyor

Korona virüs denetimleri kesintisiz sürüyor

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Uzmanlardan, salgın döneminde tatile çıkacaklara uyarı

Uzmanlardan, salgın döneminde tatile çıkacaklara uyarı

‘HİSER’in açılış toplantısı gerçekleştirildi

‘HİSER’in açılış toplantısı gerçekleştirildi

Denizli Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:08
Öğle
13:14
İkindi
17:01
Akşam
20:10
Yatsı
21:36

Denizli Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Büke Eczanesi
Merkezefendi
Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Kundakçı Eczanesi
Merkezefendi
Gürsoy Eczanesi
Pamukkale
İstiklal Eczanesi
Pamukkale
Sevil Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

10 metre yükseklikten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

10 metre yükseklikten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.