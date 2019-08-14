Yukatel Denizlispor Olcay Şahan ile anlaşma sağladı!

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Olcay Şahan, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Olcay Şahan'ın menajeri ve ağabeyi Osman Şahan ile birlikte Denizli'ye giderek son detayları görüşeceği ve 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
(TRT Spor)
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