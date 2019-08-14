SPOR

Yukatel Denizlispor Olcay Şahan ile anlaşma sağladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.08.2019 21:37 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni takımlarından Yukatel Denizlispor, geçtiğimiz sezon sonunda Trabzonspor ile yollarını ayıran Olcay Şahan'la bir yıllık anlaşma sağladı.

Yukatel Denizlispor Olcay Şahan ile anlaşma sağladı!

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Olcay Şahan, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Olcay Şahan'ın menajeri ve ağabeyi Osman Şahan ile birlikte Denizli'ye giderek son detayları görüşeceği ve 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

(TRT Spor)

PARTNERSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve kumralıSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve kumralı
Denizlispor'da Süper Lig heyecanıDenizlispor'da Süper Lig heyecanı
G.Saray'da bir ayrılık daha! Resmi...G.Saray'da bir ayrılık daha! Resmi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yukatel Denizlispor olcay şahan

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak! Tutuklandılar

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak! Tutuklandılar

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

Cimbom'dan transfer bombası! Duyurdular

Cimbom'dan transfer bombası! Duyurdular

Dünya yıldızının ailesi, Trabzonspor için geldi!

Dünya yıldızının ailesi, Trabzonspor için geldi!

Falcao bombası patlıyor! Monaco açıkladı

Falcao bombası patlıyor! Monaco açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

İşte Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'nin istediği isimler

İşte Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'nin istediği isimler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yukatel Denizlispor Olcay Şahan ile anlaşma sağladı!

Olcay imzayı atıyor! Anlaşma tamam

Denizlispor'da 9 sezon sonra Süper Lig heyecanı

Denizlispor'da Süper Lig heyecanı

G.Saray'da bir ayrılık daha! Resmi...

G.Saray'da bir ayrılık daha! Resmi...

Yukatel Denizlispor Modou Secka Barrow'u kadrosuna kattı

Barrow resmen Denizli'de

Yukatel Denizlispor Burak Altıparmak ve Muhammet Himmet'le yollarını ayırdı

Denizlispor'da çifte ayrılık

Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler'den açıklamalar

Palabıyık ve Meler'den açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.