Yukatel Denizlispor Olcay Şahan ile anlaşma sağladı!

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Olcay Şahan, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Olcay Şahan'ın menajeri ve ağabeyi Osman Şahan ile birlikte Denizli'ye giderek son detayları görüşeceği ve 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

(TRT Spor)

