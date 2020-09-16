Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki, ligin ilk haftasında Göztepe karşısındaki 5-1'lik yenilginin moral bozukluğunu atlatacaklarını söyledi.

Yukatel Denizlispor, 19 Eylül Cumartesi günü, Trabzonspor ile sahasında karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Isınma çalışmasıyla başlayan ve yaklaşık 1 saat süren idman, top çalışmalarıyla sona erdi.

Robert Prosinecki, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe maçında istediklerini sahada yansıtamadıklarını belirtti.

Karşılaşmadaki hataları belirleyip ona göre çalışma yaptıklarını aktaran Prosinecki, "Kulübümüzün ve takımımızın kalitesi çok yüksek. İlk maçtaki moral bozukluğundan kurtulacağız. Trabzon'a karşı oynayacağımız maç kolay olmayacak. Elimizden gelen her şeyi yaparak bulunduğumuz bu durumdan kurtulmanın yollarını arayacağız." dedi.

Trabzonspor maçına iyi hazırlandıklarını belirten Prosinecki, "Rakibimiz de lige çok iyi başlayan bir takım değil. Onlar da bir mağlubiyetten geliyorlar. O yüzden kadroda 1-2 revizyon olabilir. O da taktiksel anlamda olur. İki taraf için çok iyi, istekli ve arzulu bir maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.