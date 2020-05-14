YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Yukatel Denizlispor'da antrenmanlar devam ediyor

Yukatel Denizlispor'da antrenmanlar devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.05.2020 19:41 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor'da antrenmanlar devam ediyor

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün açıklamasında, yeşil-siyahlı futbolcuların Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalışma yaptıkları belirtildi.

Sosyal mesafe sınırlamalarına uygun olarak gruplar halinde yapılan idmanda oyuncuların, güç ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Bülent Uygun, lige iyi bir giriş yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Oyuncuların antrenmanda yüzde 100 performanslarını yansıtmalarını istiyorum. Fizik, güç ve kondisyon ağırlıklı çalışmalara devam ediyoruz. Bundan sonra yavaş yavaş taktik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Takımın her geçen gün fiziksel olarak toparlandığını görüyorum. Şu ana kadar her şey planladığımız gibi gidiyor. Eski gücümüze kavuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çocuk yetiştirmenin çeşitli halleri Çocuk yetiştirmenin çeşitli halleri
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
04:09
Sabah
05:47
Öğle
13:05
İkindi
16:55
Akşam
20:13
Yatsı
21:44

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Bahar Eczanesi
Merkezefendi
Duygu Eczanesi
Merkezefendi
Saltak Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
Aylin Eczanesi
Pamukkale
Candeniz Eczanesi
Pamukkale
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Denizli Valisi Karahan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını duyurdu

Denizli Valisi Karahan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını duyurdu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'den yerli oyuncu açıklaması:

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'den yerli oyuncu açıklaması:

Denizli'de yüksekten düştüğü ileri sürülen hastane personeli öldü

Denizli'de yüksekten düştüğü ileri sürülen hastane personeli öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.