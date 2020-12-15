YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Yukatel Denizlispor'da, Yalçın Koşukavak dönemi

Yukatel Denizlispor'da, Yalçın Koşukavak dönemi

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.12.2020 12:25 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor'da, Yalçın Koşukavak dönemi

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak getirildi.

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile her konuda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Koşukavak'ın bugün yapılacak imza töreninin ardından yeşil-siyahlı takımla ilk antrenmanına çıkacağı da bildirildi.

Sezona teknik direktör Robert Prosinecki ile başlayan Yukatel Denizlispor'da, ilk 8 maçın ardından yollarını ayırdığı Prosinecki'nin yerine 3 müsabakada Kenan Atik görev almıştı.

Yalçın Koşukavak, geçen sezon Bursaspor ve Altay'da görev yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yedilerKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 15 Aralık Salı

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:04
İkindi
15:32
Akşam
17:53
Yatsı
19:15

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Salı

Egemen Eczanesi
Merkezefendi
Gülriz Eczanesi
Merkezefendi
Turkuaz Eczanesi
Merkezefendi
Umut Eczanesi
Merkezefendi
Gökkuşağı Eczanesi
Pamukkale
Karadağ Eczanesi
Pamukkale
Sude Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.