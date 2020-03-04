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Yukatel Denizlispor'un hedefi ligi ilk 10'da bitirmek

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.03.2020 15:41 | Son Güncelleme

Teknik direktör Bülent Uygun: "Rakipleriniz kalan 10 maçta 5 galibiyet alsa siz de geri kalan maçlarda aldığınız puanlamaya göre 10'un altında 11. falan bitirebiliyorsunuz. Biz de buralarda bitirmek için var gücümüzle çalışacağız"

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, ligi ilk 10'da bitirmek istediklerini söyledi.

Uygun, Denizli Büyükşehir Belediyesi Çamlık Tesisleri'nde basınla tanışma toplantısında yaptığı konuşmada, futbolun şu sıralar pek anlamının olmadığını, Şehitler Tepesi'nin hiçbir zaman boş kalmadığını, bayrakları kalplerinde yarıya indirerek yas tuttuklarını belirterek şehitlere rahmet, ailelerine de sabır diledi.

Denizlispor'a gelmesinin üzerinden 8 gün geçtiğini, bu süre zarfında takımın sorunlarını etüt ettiklerini ve sonucunda da Yeni Malatyaspor maçında istenen, arzulanan oyunu sahaya yansıttıklarını ifade eden Uygun, temsil edilen formanın büyüklüğüne ve oynanan ligin kalitesine dikkati çekti.

Uygun, şunları söyledi:

"Her maçın birbirinden zor olduğu bir ortamda gerek isteğiniz, arzunuz gerek disiplininizle hep iyi olmak zorundasınız. Futbolcu kardeşlerimize bunları, oyun sistemimizi anlattık. Her geçen gün gelişen, çalışan, başarmak için mücadele eden bir Denizlispor'umuz var. Taraftarımızdan tek ricam, lütfen bizi desteklemeye devam etsinler. Bu arma da forma da onların. Biz onların hizmetkarıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Onların sevgisi bize coşku katar, başarı getirir, bu birliktelikten güç doğar. Denizlispor'un yarınları için gerek altyapıda gerekse takımda gerekli çalışmaları yönetimle birlikte yapmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki gelecekte Denizlispor'umuzun bu ligde de şampiyonluklar yaşayabileceğini düşünüyorum."

- Uygun'un ligde kalma puan tahmini 37

Yaklaşık 7 takımın küme düşmeme mücadelesi verdiğini, 37 puanın ligde kalmak için yeterli olabileceğini ifade eden Uygun, "Belki 1 puan daha aşağı düşebilir. Bizim hedefimiz kalan 10 maçtaki bütün puanlara talip olmak. Bunun için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Denizlispor'un düşme tehlikesi yaşamayacağına inandığını, sakatlıklardan dolayı bazı sıkıntılar çekebileceklerini vurgulayan Uygun, "Açıkçası puanlamaya baktığınızda 10'unculuğun altında bitirebiliyorsunuz. Rakipleriniz kalan 10 maçta 5 galibiyet alsa siz de geri kalan maçlarda aldığınız puanlamaya göre 10'un altında 11. falan bitirebiliyorsunuz. Biz de buralarda bitirmek için var gücümüzle çalışacağız." şeklinde konuştu.

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Bülent Uygun Futbol Teknik Direktör

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