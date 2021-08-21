Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçının ardından

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maça iyi başladıklarını ve rakipten daha net pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Altay maçından sonra kadro kalitesinin üst seviyede olduğu Adana Demirspor'la zor bir maça çıktıklarını belirtti.

Altay maçı kadrosuna göre 7 farklı oyuncuyla sahaya çıktıklarını dile getiren Karaman, "Maç 1-1'e gelince motivasyonumuzu, takımın şevkini olumsuz etkiledi. Kayseri benim şehrim. Bu şehrin, bu taraftarın futbol olarak yukarılara gitmesi gerekiyor. Taraftarın maçtan sonraki söylemi çok önemli." dedi.

Oyuna teknik anlamda iyi başladıklarını anlatan Karaman, şöyle konuştu:

"Golden önce de pozisyon yakaladık. Çok güzel bir gol attık. Golden sonra biraz daha fiziksel tempomuzu ortaya koyup ikinci golü düşünmemiz gerekirdi. Burada da rakibin topa sahip olduğunda kaliteli ayaklarının iyi pas yapması buna engel oldu. Rakip üzerimize geldi fakat gol vuruş bölgesinde pozisyonları yok. İkinci yarıda zaman zaman şut attılar, pas yaptılar. Çok basit bir gol yedik. Bizim girdiğimiz pozisyonlar daha net. İyi mücadele edersek rakip kim olursa olsun farklı bir senaryo ortaya çıkıyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Nokta transferler yapmak istiyoruz. 2-3 transfer yapmak istiyoruz. Başkanımız bu konuda çok duyarlı. Sakat oyuncularımızın da bir an önce takıma katılmasını bekliyoruz. O zaman daha farklı olacağız. Oyuncularımı kutluyorum."

- Samet Aybaba: "Takım halinde oynamalıyız"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da bu hafta geçen hafta ortaya koydukları oyundan çok uzakta kaldıklarını belirtti.

Takımdaşlık duygusunu bu maçta göremediğini vurgulayan Aybaba, "Geçen hafta çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Oyun olarak, kalite olarak puanları da hak ettik. Takımdaşlık duygusu ön plandaydı. Bugün tam tersi bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.

Rakipler kadar mücadele etmedikleri sürece bundan sonraki haftalarda daha da zorlanacaklarını aktaran Aybaba, şöyle devam etti:

"Biz 2-3 tane çok kaliteli oyuncu transfer ettik. Diğer takımlar bu oyuncular olduğu için daha istekli oynuyorlar, daha çok koşuyorlar. Bunu bundan sonraki bütün maçlarda hissedeceğiz. Yapmamız gereken biz de onlar kadar koşmalıyız, mücadele etmeliyiz, takım halinde oynamalıyız. Bunları yapamazsak bizim takımın bundan sonraki haftalardaki sorunu daha da artar. Bu öz eleştiridir. Takımın içerisindeki oyuncularla diyalogları devam ettiriyoruz. Onları kazanmak istiyoruz. Gerçekten kaliteli oyuncular ama futbolun bir takım oyunu olduğunu, koşarak oynandığını, onlara da hatırlatıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha çok çalışarak bir şeyleri daha iyi yapmaya çalışacağız."

