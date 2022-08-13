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Yukatel Kayserispor-İstanbulspor maçının ardından

13.08.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: - "Maç çok heyecanlı başladı. 3 atağımızın ardından gol geldi. İlk yarıda 3-4 gol beklentimiz oldu. Sonrasında rehavete kapıldık galiba ama sonuçta 3 puanı aldık"

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, İstanbulspor'u 1-0 yendikleri maçın çok heyecanlı olduğunu ve bu karşılaşmadan 3 puanı aldıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı önünde, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gözbaşı, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Zor bir süreçten geçtiklerini ama oturmuş kadronun faydasını gördüklerini anlatan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Maç çok heyecanlı başladı. 3 atağımızın ardından gol geldi. İlk yarıda 3-4 gol beklentimiz oldu. Sonrasında rehavete kapıldık galiba ama sonuçta 3 puanı aldık. Eksik oyucularımız vardı. Biz bir takımız bugün olduğu gibi önümüzdeki günlerde de diğer futbolcularımız o eksikliği doldurmaya çalışacak. Kadromuz oturdukça çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah sorunları aşarak ve 3 puanları alarak yolumuza devam ederiz. Çok şükür ki iyi bir kadromuz var. Kadromuzu koruyabildik. Bu kadroyla iyi yerlere geleceğimize inanıyorum."

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