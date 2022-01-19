YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir maçının ardından

19.01.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "İnanılmaz önemli bir 3 puan aldık. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum" - "Hafta sonu Kasımpaşa maçına çıkacağız. Önemli bir maç. Oradan alacağımız 3 puanla milli araya gitmemiz önemli"

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, güçlü bir rakibe karşı çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından yaptığı açıklamada, Başakşehir'in ligde en çok topa sahip olan ve en az pas hatası yapan takımlar arasında birinci sırada yer aldığını belirtti.

Oyunun kontrolünün Kayserispor'da olduğu bir maç oynadıklarını dile getiren Karaman, "Belki top rakip takımdaydı ama biz oyunu kontrol etmesini akıllı bir şekilde de hücuma çıkmasını bildik. Önemli olan 3 puandı. İnanılmaz önemli bir 3 puan aldık. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rakibe tek pozisyon vererek galibiyete ulaştıklarını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Biz devre arası iki oyuncu değiştirdik. İki santraforla oynuyoruz. Bunu çoğu takım oynayamaz. Mane'nin direkten dönen topu vardı. Onların direkten dönen topu vardı. Ama genele baktığımızda direkten dönen topun dışında net bir pozisyonları yoktu. Hakemler oyunu oynatmaya yönelik maç yönetti. Oyunu kesmediler onları da tebrik ediyorum. Hafta sonu Kasımpaşa maçına çıkacağız. Önemli bir maç. Oradan alacağımız 3 puanla milli araya gitmemiz önemli. Eksiklerin dönmesiyle tüm takımla çalışıp farklı bir ekip yapısıyla milli takım arasını değerlendirebiliriz. Abdulkadir Parmak'ın da takıma katkı yapacağını gördük. Uzun süredir maç oynamamış, yeni bir takıma geliyor ama ilk maçında iyi bir oyun sergiledi."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Tüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkatTüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkat
Kayseri'de 550 litre kaçak içki ele geçirildiKayseri'de 550 litre kaçak içki ele geçirildi

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:46
Öğle
12:54
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Çarşamba

Dedemen Eczanesi
Melikgazi
Selin Erdem Eczanesi
Kocasinan
Tolga Eczanesi
Kocasinan
Umut Eczanesi
Kocasinan
Yangın Eczanesi
Kocasinan
Alara Eczanesi
Melikgazi
Dedeoğlu Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.