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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, taraftar desteğine güveniyor

14.10.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, taraftar desteğine güveniyor

DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in kulüp başkanı Veli Deveciler, evlerindeki maçları seyirci desteğiyle galibiyetle tamamlayacaklarına inandıklarını belirtti.

Deveciler, yaptığı yazılı açıklamada geçen hafta Gaziantep deplasmanında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını kaydetti.

Böyle sonuçların ligde yaşanabileceğini belirten Deveciler, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazen kaybedeceğiz, sonra ders çıkartıp kısa sürede ayağa kalkacağız. İki hafta üst üste kendi sahamızda çok güçlü rakiplerle önemli maçlar oynayacağız. Yalova ve Afyon maçlarını almamız halinde önemli bir avantaj elde edeceğiz. Tüm oyuncularıma ve teknik ekibe güvenim tam. Bu maçlarda seyircimizle birlikte harika bir atmosfer yaratıp, Denizli’nin kendi sahasında maç kaybetmeyeceğini göstereceğiz. En başta birlikte olabilirsek daha sonra başarının tadını da birlikte çıkartabiliriz."​​​​​​​

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