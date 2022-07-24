Yüksek Askeri Şura, ağustos ayı başında toplanacak

ZAFER ÇAKMAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ağustos ayı başında yapılması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, ağustosun ilk haftası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanan YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Milli Eğitim Bakanı Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Avsever Şura'da ilk kez yer alacak.

Şura toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, her yıl olduğu gibi Anıtkabir'i ziyaret edecek.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura'da alınacak kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

- Komuta kademesinin durumu

Yüksek Askeri Şura'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları yer alıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyor. Ancak 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilecek. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla uzatılması bekleniyor.

Bu durumda Orgeneral Güler, 1990'dan sonra dört yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim olacak.

Görev süreleri geçen sene bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün durumları da Şura'da görüşülecek. Görev sürelerinin uzatılması durumunda Oramiral Özbal Deniz Kuvvetlerinde, Orgeneral Küçükakyüz ise Hava Kuvvetlerinde, dört yıldan fazla kuvvet komutanlığı yapan üçüncü isimler olacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, son dönemde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarına imza attı. Orgeneral Güler, Orgeneral Avsever, Oramiral Özbal ve Orgeneral Küçükakyüz, başarılı operasyonlarda, Türkiye'nin denizlerdeki menfaatlerinin korunmasında ve terör örgütlerine ağır darbe vurulan hava harekatlarında önemli görevler üstlendi.

- Dördüncü yıldızı bekleyenler

Şura toplantısında bazı korgenerallerin terfi durumları da değerlendirilecek.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığında 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla ile Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İrfan Özsert; Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya ile Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Korgeneral Mehmet Özlü bir üst rütbeye terfi için bekliyor.

