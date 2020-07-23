Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) 35 general ve amiralin görev sürelerinin 1 yıl, 294 albayın görev sürelerinin ise 2 yıl uzatımasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararlarına göre, 30 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller şöyle :

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller:

1- Şeref Öngay

2- Osman Erbaş

3- Yavuz Türkgenci

4- Ali Sivri

5- Selçuk Bayraktaroğlu

Tümgeneraller:

1- Erhan Uzun

2- Yılmaz Yıldırım

Tuğgeneraller:

1- Göksel Sevindik

2- Fedai Ünsal

3- İsmail Hakkı Köseali

4- Burhan Aktaş

5- Faruk Yıldırım

6- Ali Ekiyor

7- Barbaros Kasar

8- Oğuz Tozak

9- Hurşit Ağırcan

10- Özgür Nuhut

11- Sadettin Alp Ergin

12- Ahmet Kasa

13- Mücahit Zorlutuna

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tuğamiraller:

1- Yalçın Payal

2- Bülent Turan

3- Mehmet Baybars Küçükatay

4- Gürsel Çaypınar

5- Önder Gürbüz

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller

1- Ziya Cemal Kadıoğlu

2- İsmail Güneykaya

Tümgeneral

1- Göksel Kahya

Tuğgeneraller

1- Kemal Turan

2- Bülent Tatkan

3- Kadircan Kottaş

4- Yusuf Erge

5- Refik Ölmez

6- Murat Pekşen

7- Ersin Göse

(Sürecek)

