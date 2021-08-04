Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi, aralarında 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın da bulunduğu 29 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı tamamlandı.

Toplantıdaki kararlar kapsamında 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021, 29 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021'den geçerli olarak emekliye sevk edildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ise kadrosuzluk nedeniyle emekli oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen diğer general ve amiraller şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

-Tuğgeneraller

1-Ali Ekiyor

2-Barbaros Kasar

3-Özgür Nuhut

4-Ersin Kaya

5-Taner Sağıroğlu

6-Özdemir Şan

7-Ahmet Yüzbaşıoğulları

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tümamiral

1-Tayyar Ertem

Tuğamiraller

1-Gürsel Çaypınar

2-Önder Gürbüz

3-Yalçın Özkütük

4-Mehmet Cem Okyay

5-Taner Gün

6-Mehmet Sarı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Tuğgeneraller

1-Bülent Tatkan

2-Refik Ölmez

3-Murat Pekşen

4-Ersin Göse

5-Coşkun Uçarcılar

Bunların yanı sıra normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tuğgeneraller Çetin Köklü, Yüksel Erdin, Yücel Yazıcı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Tuğamiraller Murat Dinçman ve İbrahim Rıza Adanır, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Tuğgeneraller Selim Karsavuranoğlu, Rasim Yalınbaş ve Alparslan Yücel Soysal emekliye sevk edildi.

