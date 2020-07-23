Yüksek Askeri Şura Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı'nda alınan kararlar açıklandı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şurada, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşüldüğü belirtildi.

- General/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak

Kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 35 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 general ve amiral, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiştir. Halen 226 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla da 247 olacaktır.