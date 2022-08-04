Yüksek Askeri Şura'da 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) 40 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.
Şura'da alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2022'den itibaren geçerli olmak üzere görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle:
- Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneraller:
1- Yavuz Türkgenci
2- Kemal Yeni
3- Sinan Yayla
Tümgeneral:
1- Mustafa Oğuz
Tuğgeneraller:
1- Burhan Aktaş
2- Hurşit Ağırcan
3- Ahmet Kasa
4- Mücahit Zorlutuna
5- Mehmet Özeren
6- Özkan Ulutaş
7- Alper Eser
8- Ahmet İbiş
9- Osman Alp
10- Mehmet Yasin Kalın
11- Şefik Atak
12- Faruk Metin
13- Nihat Ergün
14- Mustafa Köksal
15- Remzi Albasan
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Tümamiral:
1- İbrahim Özdem Koçer
Tuğamiraller:
1- Bülent Turan
2- Mehmet Baybars Küçükatay
3- Yavuz Kılıç
4- Fikret Esin
5- Recep Erdinç Yetkin
6- Serhat Sözbir
7- Alper Yeniel
8- Mustafa Turhan Ecevit
9- Ercan Kireçtepe
10- Semih Ozangüç
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneral:
1- İsmail Güneykaya
Tümgeneral:
1- Göksel Kahya
Tuğgeneraller:
1- Kemal Turan
2- Fidan Yüksel
3- Necati Gündüz
4- Bülent Çetin
5- Gürhan Ergürhan
6- Sadık Uygur
7- Tansel Çokuysal
8- Ali Öztürk
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