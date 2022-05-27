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Yüksek gerilim hattı direklerinden parça çalan 2 şüpheli yakalandı

27.05.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek gerilim hattı direklerinden parça çalan 2 şüpheli yakalandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da yüksek gerilim elektrik hattı direklerinin bağlantı parçalarını çalan 2 kişi gözaltına alındı.

Tirebolu ilçesine bağlı Yılgın Mahallesi'ndeki 4 yüksek gerilim elektrik hattı direğine ait bağlantı parçalarının çalındığını tespit eden yetkililer, durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada, K.K. ve B.K'nin çaldıkları 128 parçayı da Espiye ilçesinde hurdacıya sattıkları belirlendi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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