YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Yüksek hızlı tren Sivaslıları heyecanlandırdı

Yüksek hızlı tren Sivaslıları heyecanlandırdı

24.04.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas ile Ankara arasını 2 saate düşürecek olan ve açılışına saylı günler kalan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren projesini Sivaslılar heyecanla bekliyor.

Yüksek hızlı tren Sivaslıları heyecanlandırdı

Türkiye’nin mega projeleri arasında yer alan Sivas-Ankara yüksek hızlı tren projesi tamamlandı. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak olan yüksek hızlı tren, iki şehir arasındaki mesafeyi 12 saatten 2 saate düşürecek. Hızlı trenin Sivas’a ulaşmasıyla birçok alanda gelişim sağlanacak. Turizm, ekonomi ve sosyal hayata canlılık getirmesi beklenen hızlı tren Sivaslılarda heyecana neden olurken, tren saatte 250 kilometre hızla gidecek. Sivaslılar, hızlı trenin şehre gelmesiyle ekonomik ve sosyal anlamda şehre büyük katkı sağlayacağını söyledi.

“ANKARA İLE SİVAS’I YAKINLAŞTIRACAK”

Sivaslı vatandaş Mehmet Burak Durmuş, yüksek hızlı trenin Ankara ve Sivas’ı yakınlaştıracağını söyleyerek, “Allah devletimize milletimize zeval vermesin, devletin imkanlarını Sivas’ımızda görmek benim gibi herkesi de mutlu olacağını düşünüyorum. Hızlı tren Ankara ile Sivas’ı yakınlaştıracak. Hem ekonomik olarak hem turistlik faaliyetler olarak daha iyi olacağını düşünüyorum. Sivas’ın insanı Ankara’ya, oradaki insanlar da buraya gelir. Alırız veririz, ekonomiye can veririz. İşim dolayısıyla bazen organize sanayi bölgesine gitme fırsatı buluyorum. Hem yerleşke olarak hem de yapılanma olarak bayağı iyi tertiplenmiş. Eminim yatırım olur. İstihdam ve ekonomi açısından Sivas’ımız kalkınır. Hepimizin buna ihtiyacı var" dedi.

“BEKLEDİĞİMİZ BİR ŞEYDİ”

Sivaslı vatandaş Cahit Akbay, bekledikleri bir proje olduğunu ifade ederek, “Ben kendi açımdan düşünecek olursam Sivas’ı diğer şehirlere bağlayacağı için ekonomik açıdan daha iyi olacağını düşünüyorum. Reisin bu hizmetinden dolayı çok memnumum ve beklediğimiz bir şeydi” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’MİZE BÜYÜK KATKISI OLACAK”

Sivaslı vatandaş Muhlis Yılmaz, projenin ülkeye büyük katkısı olacağını söyleyerek, “En azından otobüs biletleri 600 liraydı, hızlı tren bu anlamda ucuzluk sağlayacak. Türkiye’mize büyük katkısı olacak. İnsanlar daha rahat bir yolculuk yapacak. Çoktandır bunu bekliyorduk. Şimdi açıldığı için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Seyit Ecer, “Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, hızlı treni Sivas’ımıza getirdi. Diğer trenlerden daha iyi olur. Otobüs fiyatlarından daha uyguna gelir fiyatlar” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, görevini temsili olarak depremzede öğrenciye devrettiSivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, görevini temsili olarak depremzede öğrenciye devretti
Kütahya’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralıKütahya’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Antalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleriAntalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 25 Nisan Salı

İmsak
04:01
Sabah
05:34
Öğle
12:35
İkindi
16:21
Akşam
19:26
Yatsı
20:53

Sivas Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Salı

Selvi eczanesi
Gemerek
Esma eczanesi
Koyulhisar
Lokman eczanesi
Merkez
Derman eczanesi
Merkez
Selma eczanesi
Merkez
Şeyma eczanesi
Gurun
Mermer eczanesi
Altinyayla
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.