Yüksek irtifa avantajı Slovak yüzücülerin rotasını Erzurum'a çevirdi

FIRAT ÖZDEMİR - Slovakya Yüzme Milli Takımı, yüksek irtifa avantajı dolayısıyla tercih ettiği Erzurum'da uluslararası şampiyonalara hazırlanarak güç depoluyor.

Yerli sporcuların yanı sıra birçok ülkeden takımlar ve bireysel sporcuların gözde kamp merkezi konumundaki Erzurum, bünyesindeki tesislerle sporcuların güç depoladığı ve yüksek irtifasıyla limitlerini yükselttiği adres haline geldi.

Tesis imkanları, lüks otelleri ve ulaşım kolaylığıyla ülke ve sporcularının gün geçtikçe daha da dikkatini çeken Erzurum, ülkelerin kamp rotasını değiştirdi.

Türkiye Yüzme Milli Takımı başta olmak üzere daha önce Almanya, Hollanda, Macaristan, İtalya, Sırbistan'ın milli yüzücülerini konuk eden Erzurum, bu kez tesis ve yüksek irtifa avantajını fırsat bilerek gelen Slovakya Yüzme Milli Takımı'nı ağırlıyor.

- Hem kayak yapıyorlar hem de yüzerek şampiyonalara hazırlanıyorlar

Kentteki yüksek irtifa, tesislerin imkanları ve ucuz olmasından dolayı Afrika kamp rotasını Erzurum'a çeviren Slovak 7 sporcu ve antrenörleri, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan tesiste çalışarak müsabakalarda derece almak istiyor.