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Yüksek irtifa avantajı Slovak yüzücülerin rotasını Erzurum'a çevirdi

ERZURUM HABERLERİ  | 15.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye Yüzme Milli Takımı başta olmak üzere daha önce Almanya, Hollanda, Macaristan, İtalya, Sırbistan'ın milli yüzücülerini konuk eden Erzurum, bu kez tesis ve yüksek irtifa avantajını fırsat bilerek gelen Slovakya Yüzme Milli Takımı'nı ağırlıyor - Slovakya Yüzme Milli Takımı Antrenörü Vladimir Zeleznik: "Hava bizim için biraz soğuk ve bu havaya alışkın değiliz ama Erzurum'da karın tadını çıkartabiliyoruz. Burada hem antrenman hem de kayak yapıyoruz" - Milli sporcu Andrea Podmanika: "Buradaki yüksek irtifa, yüzücüler için nefes açma konusunda çok etkili oluyor"

FIRAT ÖZDEMİR - Slovakya Yüzme Milli Takımı, yüksek irtifa avantajı dolayısıyla tercih ettiği Erzurum'da uluslararası şampiyonalara hazırlanarak güç depoluyor.

Yerli sporcuların yanı sıra birçok ülkeden takımlar ve bireysel sporcuların gözde kamp merkezi konumundaki Erzurum, bünyesindeki tesislerle sporcuların güç depoladığı ve yüksek irtifasıyla limitlerini yükselttiği adres haline geldi.

Tesis imkanları, lüks otelleri ve ulaşım kolaylığıyla ülke ve sporcularının gün geçtikçe daha da dikkatini çeken Erzurum, ülkelerin kamp rotasını değiştirdi.

Türkiye Yüzme Milli Takımı başta olmak üzere daha önce Almanya, Hollanda, Macaristan, İtalya, Sırbistan'ın milli yüzücülerini konuk eden Erzurum, bu kez tesis ve yüksek irtifa avantajını fırsat bilerek gelen Slovakya Yüzme Milli Takımı'nı ağırlıyor.

- Hem kayak yapıyorlar hem de yüzerek şampiyonalara hazırlanıyorlar

Kentteki yüksek irtifa, tesislerin imkanları ve ucuz olmasından dolayı Afrika kamp rotasını Erzurum'a çeviren Slovak 7 sporcu ve antrenörleri, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan tesiste çalışarak müsabakalarda derece almak istiyor.

Slovakya Yüzme Milli Takımı Antrenörü Vladimir Zeleznik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'u çok güzel bulduklarını söyledi.

Kentteki havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Zeleznik, "Bu havaya alışkın değiliz ama Erzurum'da karın tadını çıkartabiliyoruz. Burada hem antrenman hem de kayak yapıyoruz. Kamp sürecinde Erzurum'u gezdik ve şu an kenti çok seviyoruz. Slovakya'dan Erzurum'a kamp için gelen uzun mesafe koşuculardan öğrenildi ve böylece buraya gelme kararı verildi." ifadelerini kullandı.

Antrenör Yardımcısı Karel Prochazka ise
Erzurum'daki tesislerin iyi olduğunu aktardı.

Erzurum'daki tesislerin Slovakya'da bulunmadığını anlatan Prochazka, şöyle konuştu:

"Erzurum'da temel seviyede çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve burada aşırıya kaçmıyoruz. Bu temel seviyelerle sporcularımızı müsabakalara hazır hale getiriyoruz ve yüksek rakımda nefeslerini açmaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız, önce Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılıp limitlerimizi aşmaya çalışıyoruz. Şampiyonada finale kalmak istiyoruz ve neden altın madalya olmasın diye düşünüyoruz. Daha sonra olimpiyatlara katılmayı hedefliyoruz. Olimpiyatlarda başarılı olmak da istiyoruz."

- Güney Afrika'dan vazgeçerek Erzurum'a geldiler

Milli takım sporcularından Andrea Podmanika da yüksek irtifadan dolayı Erzurum'u kamp adresi olarak seçtiklerini dile getirdi.

Güney Afrika gibi seçeneklerden vazgeçerek Erzurum'a geldiklerine işaret eden Podmanika, şunları kaydetti:

"Kültürü ve biraz ucuz olması nedeniyle de Erzurum seçildi. Buradaki yüksek irtifa, yüzücüler için nefes açma konusunda çok etkili oluyor. Benim için çok etkili ve arkadaşlarımız için de öyle olduğunu düşünüyorum. En büyük amaçlarımdan biri olimpiyatlara katılmak. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var ve bu şampiyonada önemli derece alıp olimpiyatlara katılmak istiyorum. Olimpiyatta madalya kazanmayı amaçlıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Yüzme

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