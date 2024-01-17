Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde etkili oldu. Bölge trafik ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alırken Karayolları ekiplerince Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıldı. Ekipler, özellikle ağır vasıta sürücülerini, zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“ÇIĞ UYARISI”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



