Yüksek lisans öğrencisi Hacer uzaktan eğitim sürecinde köyünde koyun otlatıyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da yüksek lisans öğrencisi Hacer Ulusay, uzaktan eğitim sürecinde köyünde ailesine ait koyunları otlatıyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Hacer Ulusay, tez döneminde memleketi olan Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Sofcular köyünde kalıyor.

Her gün erken saatlerde koyunlarını gütmek için araziye çıkan Ulusay, aynı zamanda teziyle ilgili kitaplar okuyup notlar alıyor.

Ulusay, AA muhabirine, ailesine yardım etmek adına uzaktan eğitim sürecinde köye geldiğini söyledi.

Çocukluğundan beri koyunları olduğunu anlatan Ulusay, "Koyunlar eskiden beri bizim evde olan canlılar. Evde diyorum çünkü bazen kuzular olduğunda eve alıp ısıtıyoruz, bakımını yapıyoruz. Yedi sekiz yaşlarından beri koyun güdüyorum diyebilirim. İlk babaannemle başladım koyun gütmeye. Daha sonra lise, üniversite nedeniyle ayrıldım köyden ama geldikçe bu işe devam ediyorum diyebilirim." dedi.

Tez dönemini köyde geçirdiğini belirten Ulusay, "Uzaktan eğitim sürecinde tez yazım dönemini burada geçiriyorum. Köyüme geldim, burada hayvanlar, ev işleri konusunda aileme yardım ediyorum. Koyunlara bakmak küçüklükten beri severek yaptığım bir iş. Ana meslek olarak aslında çobanlık diyebilirim. Hayvanları seviyorum, onların insana farklı bir his kattığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.