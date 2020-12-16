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Yüksek sesli konuşanları uyaran esnaf darp edildi

AYDIN HABERLERİ  | 16.12.2020 00:11 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir parkta yüksek sesli konuşan genci uyaran bir esnaf darp edildi.

Yüksek sesli konuşanları uyaran esnaf darp edildi

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir parkta yüksek sesli konuşan genci uyaran bir esnaf darp edildi. Olayda 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, Meşrutiyet Mahallesi Gençlik Parkı’nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre esnaflardan H.Y. parkta arkadaşları ile yüksek sesle konuşan genci sessiz olması konusunda uyardı. Genç, H.Y.’nin uyarısını dikkate almayarak yüksek sesle konuşmaya devam edince ikili arasındaki başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve gençler H.Y.’yi darp etti. İş yeri ve evi aynı bölgede bulunan H.Y.’nin darp edildiğini gören yakınları da parka gelerek kavgaya karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken 5 kişiyi gözaltına aldı. Kavga sonucu hafif şekilde yaralanan H.Y. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yüksek sesli konuşanları uyaran esnaf darp edildi

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