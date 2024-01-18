YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Yüksekova, 655 sporcuyu ağırlayacak

Yüksekova, 655 sporcuyu ağırlayacak

İHA İHA
18.01.2024 08:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından pistiyle İsviçre’yi aratmayan kayak merkezi için Türkiye’nin her yerinden sporcular gelmeye başlarken, 655 sporcu 220 idareci ve hakem olmak üzere toplam 980 katılımcıyı ağırlayacak.

Yüksekova, 655 sporcuyu ağırlayacak

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yapılan 2 bin 500 metre uzunluğa sahip Kamışlı köyündeki kayak merkezinde yapılacak Türkiye şampiyonası için sporcular ilçeye geldi.

Hakkari Valiliği X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Kayak Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan ‘’Kayaklı koşu Eleme Müsabakası’’ ilimiz Yüksekova ilçesi Kamışlı Köyünde gerçekleşecektir. 18-19 Ocak tarihlerinde hemşehrilerimizi Hakkari’mizin vazgeçilmez doğasının bizlere bir armağanı olan kayak müsabakamızı izlemeye bekliyoruz. Hakkari’mizde gerçekleşecek olan Kayak Müsabakası heyecanına tüm halkımız davetlidir” denildi.

“TÜRKİYE’Yİ YÜKSEKOVA’DA AĞIRLIYORUZ”

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, milli takım sporcuları arasında 11 Yüksekovalı sporcu bulunduğunu ve bu durumun da kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Sami Keskin, “Milli takım sporcularımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Tüm imkanlarımızla ilçemize gelen sporcularımızın hizmetindeyiz. Bayrağımızı dünyada dalgalandıracak sporcular yetiştirmek için canla başla çalışıyoruz. İsviçre Alplerini aratmayacak ve Türkiye’nin en iyi pistine sahip olmakla inşallah gelecekte Türkiye’nin gururu Yüksekovalı sporcular olacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göl manzaralı kayak merkezi ’kara’ hasret kaldı: Yağış olmadığı için sezon açılamadıGöl manzaralı kayak merkezi ’kara’ hasret kaldı: Yağış olmadığı için sezon açılamadı
Kayak merkezinde sis görsel şölen oluşturduKayak merkezinde sis görsel şölen oluşturdu
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildiBUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 18 Ocak Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:11
Öğle
12:20
İkindi
14:57
Akşam
17:19
Yatsı
18:39

Hakkari Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Perşembe

Derman eczanesi
Semdinli
Sümbül eczanesi
Merkez
Bulutlar eczanesi
Yuksekova
Bahar eczanesi
Semdinli
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.