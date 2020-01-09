YURTHABER
  4. Yüksekova Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan oldu

Yüksekova Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan oldu

HAKKARİ HABERLERİ  | 09.01.2020 23:29 | Son Güncelleme

Ak Parti Ankara Genel Merkezinde yapılan mülakatta, Ak Parti Yüksekova ilçe başkanlığına Fatih Arslan seçildi.Geçtiğimiz haftalarda istifası alınan Ak Parti Yüksekova ilçe başkanının boş kalan koltuğu, bugün yapılan görüşmeler sonrasında yeni ismin atanması ile dolduruldu.

Ak Parti Ankara Genel Merkezinde yapılan mülakatta, Ak Parti Yüksekova ilçe başkanlığına Fatih Arslan seçildi.
Geçtiğimiz haftalarda istifası alınan Ak Parti Yüksekova ilçe başkanının boş kalan koltuğu, bugün yapılan görüşmeler sonrasında yeni ismin atanması ile dolduruldu. Ak Parti Genel Merkezi aldığı adaylık başvurularının ardından bazı isimlerle birebir görüşmeler yaptı. Bir kaç gündür devam eden görüşmeler sonrasında bu akşam itibariyle yeni ilçe başkanlarının ataması tamamlandı. AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığı için Murat Balin, Lütfü Düzen, Nevzat Uçar, Ümit On, Behçet Ağralı ve Fatih Arslan yarıştı. AK Parti Genel Merkezinin aldığı karar doğrultusunda AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığına Fatih Arslan getirildi.
Arslan, ’başkanlığın tüm Yüksekova’ya hayırlı olmasının temennisinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
Yüksekova’da maddi hasarlı trafik kazasıYüksekova’da maddi hasarlı trafik kazası
VEDAŞ heyetinden İHA Hakkari Bürosuna ziyaretVEDAŞ heyetinden İHA Hakkari Bürosuna ziyaret
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hakkari Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:17
İkindi
14:50
Akşam
17:11
Yatsı
18:32

Hakkari Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Zagros Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Med Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.