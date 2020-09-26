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Yüksekova arazi yangını

HAKKARİ HABERLERİ  | 26.09.2020 14:36 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde boş arazide meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçiftlik beldesinde evlerin ve tarım arazilerinin bulunduğu boş alanda meydana geldi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde boş arazide meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçiftlik beldesinde evlerin ve tarım arazilerinin bulunduğu boş alanda meydana geldi. Alanın yandığını gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştular. Yardımda yetersiz kalan köy sakinleri durumu Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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