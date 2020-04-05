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Yüksekova Belediyesinden sağlık çalışanlarına destek

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.04.2020 14:13 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi çalışanları, topladıkları bağışlarla sağlık çalışanlarına malzeme alarak hediye etti.Tüm dünyayı tehdit altına alan korona virüs salgınına karşı tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesindeki sağlık çalışanları da büyük mücadele veriyor.

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi çalışanları, topladıkları bağışlarla sağlık çalışanlarına malzeme alarak hediye etti.
Tüm dünyayı tehdit altına alan korona virüs salgınına karşı tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesindeki sağlık çalışanları da büyük mücadele veriyor. Yüksekova Belediyesi çalışanları da, sağlıkçıların zorlu mesaisinden dolayı topladıkları bağışlarla maske, eldiven, koruyucu gözlük ve el dezenfektanlarını alarak Yüksekova Devlet Hastanesine teslim etti.
Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Belediyesi çalışanlarının yaptığı bu davranıştan dolayı “Biz Bize Yeteriz Türkiye” diyerek hepsini tebrik etti.

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