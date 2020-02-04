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Yüksekova için hazırlanan imar planı askıya çıktı

HAKKARİ HABERLERİ  | 04.02.2020 15:40 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hakkari’nin Yüksekova ilçesi için yaptırılan yeni revize imar planı, 958 hektar ve 237 hektar olmak üzere iki etap halinde askıya çıkarıldı.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 958,76 Ha’lık riskli alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan notları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notları ile nazım ve uygulama imar planlarına ilişkin plan açıklama raporları Yüksekova Belediye Meclisinin 27 Ocak 2020 tarih ve 12 sayılı kararı ile 237 Ha’lık riskli alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan notları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notları ile nazım ve uygulama imar planlarına ilişkin plan açıklama raporları Yüksekova Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarih ve 49 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 8 (b) maddesi gereğince Yüksekova Belediye Başkanlığı hizmet binası Esenyurt Mahallesi İpekyolu Caddesi No:266/A Pk:30300 Yüksekova/Hakkâri adresinde 3 Şubat 2020 gününden itibaren 1 ay süreyle askı ilanına çıkarılmıştır” denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hakkari’nin Yüksekova ilçesi için yaptırılan yeni revize imar planı, 958 hektar ve 237 hektar olmak üzere iki etap halinde askıya çıkarıldı.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 958,76 Ha’lık riskli alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan notları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notları ile nazım ve uygulama imar planlarına ilişkin plan açıklama raporları Yüksekova Belediye Meclisinin 27 Ocak 2020 tarih ve 12 sayılı kararı ile 237 Ha’lık riskli alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan notları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notları ile nazım ve uygulama imar planlarına ilişkin plan açıklama raporları Yüksekova Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarih ve 49 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 8 (b) maddesi gereğince Yüksekova Belediye Başkanlığı hizmet binası Esenyurt Mahallesi İpekyolu Caddesi No:266/A Pk:30300 Yüksekova/Hakkâri adresinde 3 Şubat 2020 gününden itibaren 1 ay süreyle askı ilanına çıkarılmıştır” denildi.

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Pınar Eczanesi
Merkez
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Semdinli
Avaşin Eczanesi
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