YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Yüksekova’da 121 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova’da 121 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.10.2020 19:58 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 121 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıkşamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;21 Ekim 2020 günü Yüksekova ilçe merkezinde yapılan operasyonda, batı illerine sevkiyat halinde olan bir araç durdurularak arama yapıldı.

Yüksekova’da 121 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 121 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıkşamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
21 Ekim 2020 günü Yüksekova ilçe merkezinde yapılan operasyonda, batı illerine sevkiyat halinde olan bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında paketlenmiş olarak toplamda 121 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Yüksekova’da 121 kilo eroin ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi
Diyarbekirspor’un gençleri gelecek için umut verdi
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Mamak Eserkent konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak
Mamak Eserkent konutları ihtiyaç sahiplerine kiralanacak
(Özel) İran’dan Van’a 25 milyon TL’lik yatırım
(Özel) İran’dan Van’a 25 milyon TL’lik yatırım

Hakkari Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
04:53
Sabah
06:13
Öğle
11:55
İkindi
14:57
Akşam
17:26
Yatsı
18:41

Hakkari Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Yagmur Ezcanesi Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Med Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kanaat önderi Fırat’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘milli park’ teşekkürü
Kanaat önderi Fırat’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘milli park’ teşekkürü
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Hakkari’de anti personel mayını ele geçirildi
Hakkari’de anti personel mayını ele geçirildi
Hakkari’deki kar dağları şehir dışına taşınıyor
Hakkari’deki kar dağları şehir dışına taşınıyor
(özel Haber) Fakirlerin Ekmek Teknesi 3 Tekerlekli Bisiklet
(özel Haber) Fakirlerin Ekmek Teknesi 3 Tekerlekli Bisiklet
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.