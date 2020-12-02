YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Yüksekova’da 157 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Yüksekova’da 157 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 02.12.2020 19:56 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Orman Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın bagaj kısmında yapılan aramada 310 adet preslenmiş kalıp halde bulunan 157 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 30 Kasım 2020 günü ilimiz Yüksekova İlçesi Orman Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın bagaj kısmında yapılan aramada 310 adet preslenmiş kalıp halde bulunan toplamda 157.700 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.

Yüksekova’da 157 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Orman Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın bagaj kısmında yapılan aramada 310 adet preslenmiş kalıp halde bulunan 157 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 30 Kasım 2020 günü ilimiz Yüksekova İlçesi Orman Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın bagaj kısmında yapılan aramada 310 adet preslenmiş kalıp halde bulunan toplamda 157.700 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.
30 Kasım 2020 günü İlimiz Merkez Depin Polis Kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın bagaj kısmında stepne diye tabir edilen lastik içerisinde 7 paket halinde bulunan toplamda 1.866 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Hakkari Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
05:29
Sabah
06:55
Öğle
11:59
İkindi
14:32
Akşam
16:54
Yatsı
18:14

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Güven Eczanesi
Merkez
Zap Eczanesi
Yuksekova
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.