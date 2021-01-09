Yüksekova’da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sakin geçiyor

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de sakinliğini koruyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de Cuma akşamı saat 21.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başlayan kısıtlamanın ardında ilçe sessizliğe büründü. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildiler. Kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekilen vatandaşlar ve araçların çalışmaması şehri sessizliğe bürüdü. Bu doğrultuda hafta sonu uygulama Cuma akşamı saat 21.00’da başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması 11 Ocak Pazartesi günü saat 05: 00’e kadar uygulanacak.

Öte yandan, korona virüs tedbirleri kapsamında güvenlik güçleri de ilçenin değişik noktaların da denetimlerini sürdürüyor.

