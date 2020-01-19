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  4. Yüksekova’da 2020 yılının ilk düğünü

Yüksekova’da 2020 yılının ilk düğünü

HAKKARİ HABERLERİ  | 19.01.2020 16:52 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 2020 yılının ilk düğünü dün yapıldı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 2020 yılının ilk düğünü dün yapıldı. Karlı ve soğuk hava düğüne engel olmadı.
Düğünlerin renkli ve coşkulu geçtiği Yüksekova’da, 2020 yılının ilk düğünü dün yapıldı. İlçede 2 gündür süren kar yağışı, düğüne engel olmadı. Adile Han ve Nihat Çelik için yapılan düğün töreni coşkulu ve renkli geçti. Saray Düğün Salonu’nda sıcak bir ortamda yapılan düğün törenine çok sayıda davetli katıldı. Davetlilerin yöresel elbiseler ile düğüne katılması renkli görüntüler oluşturdu.
Bir gün süren ve akşama kadar devam eden düğünün ardından düğün sahipleri katılımcılara teşekkür ederek düğünün hayırlı olmasını diledi.

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