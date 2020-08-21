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Yüksekova’da 50 büyükbaş hayvan havasızlıktan telef oldu

HAKKARİ HABERLERİ  | 21.08.2020 17:17 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aynı ahırda bulunan farklı kişilere ait 50 büyükbaş hayvan havasızlıktan telef oldu.Yüksekova’ya 20 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyündeki bir ahırda farklı kişilere ait olduğu belirtilen 50 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yüksekova’da 50 büyükbaş hayvan havasızlıktan telef oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aynı ahırda bulunan farklı kişilere ait 50 büyükbaş hayvan havasızlıktan telef oldu.
Yüksekova’ya 20 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyündeki bir ahırda farklı kişilere ait olduğu belirtilen 50 büyükbaş hayvan telef oldu. Yaşanan olay sonrası hayvan sahipleri tarafından köye çağrılan veteriner tarafından yapılan incelemede hayvanların havasızlıktan telef oldukları belirlendi. Hayvanlar, İl Özel İdaresine ait iş makinelerinin kazdıkları kuyulara gömüldü.
Çoban Husret Keği, “Yaklaşık 3 aydır ben bunların çobanlığı yapıyorum. Her sabah hayvanları dağa çıkartıp otlattıktan sonra akşam getirip ahıra bırakıyorum. Bu sabah hayvanları otlamak için ahıra geldiğimde baktım bütün hayvanlar telef olmuş. Ben de bilmiyorum onun sebebi nedir, neyin nesidir bilmiyorum. 50 büyükbaş hayvanımız telef oldu. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz” dedi.

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