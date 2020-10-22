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Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot yandı

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.10.2020 13:15 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 6 bin 500 bağ ot küle döndü.Yüksekova’ya bağlı Bulaklı köyünde istiflenen ot yığını alev alev yandı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 6 bin 500 bağ ot küle döndü.
Yüksekova’ya bağlı Bulaklı köyünde istiflenen ot yığını alev alev yandı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Arazi şartları nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Akşam saatlerinde kontrol altına alınabilen yangında 6 bin 500 bağ ot tamamen küle döndü.
Hayvanlarını kış mevsiminde beslemek için 6 bin 500 bağ ot istifleyen Ümit Aka isimli vatandaş, emeklerinin heba olduğunu söyledi. Yangının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çıkartıldığını iddia eden Aka, "Çok büyük emekler ile bu otları biçip istifledik. Sabah saatlerinde yangın olduğunu fark ettik. İtfaiye ekipleri gelene kadar kendi çabamızla söndürmeye çalıştık ancak maalesef otların hepsi küle döndü. Maddi kaybım da söz konusu" dedi.

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