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  4. Yüksekova’da 6 gündür aranan kurt, boş sokakta gezerken görüntülendi

Yüksekova’da 6 gündür aranan kurt, boş sokakta gezerken görüntülendi

17.02.2021 21:48 | Son Güncelleme:
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 6 gündür karış karış aranan kurt, akşam tekrar görülmesiyle korkuya neden oldu.Yüksekova ilçesinde günlerdir Cumhuriyet ve Güngör Mahallesinde aralıklı ortaya çıkan kurt, vatandaşlara korkuya neden olurken, akşam saatlerinde Güngör Mahallesinde boş sokaklarda gezerken görüntülendi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 6 gündür karış karış aranan kurt, akşam tekrar görülmesiyle korkuya neden oldu.
Yüksekova ilçesinde günlerdir Cumhuriyet ve Güngör Mahallesinde aralıklı ortaya çıkan kurt, vatandaşlara korkuya neden olurken, akşam saatlerinde Güngör Mahallesinde boş sokaklarda gezerken görüntülendi. Boş sokakta dolaşırken mahalle sakinlerinden Ferşat Büyüksu adlı vatandaş, kurdun gezdiği anı telefonuyla kayda aldı.
Büyüksu, kurdun görülmesiyle hemen ekiplere haber verdi. Haber verilmesi üzerine ekipler harekete geçerek aramalarına başladı.
Belediye yetkilileri, söz konusu kurdun yakalanması için teyakkuzda olduklarını belirterek, kurdu görenlerin kendilerine ihbarda bulunmasını istedi.

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